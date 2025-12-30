Basketball-Bundesligist Syntainics MBC beendet das Jahr auswärts in Bamberg. Warum der Gegner wunderbare Erinnerungen weckt und die Partie aus finanzieller Sicht speziell ist.

Darum ist die Party in Bamberg richtungsweisend für die Weißenfelser

Im Auswärtsspiel in Bamberg hoffen die Profis des Syntainics MBC um Khyri Thomas (mit Ball), auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Weissenfels/MZ. - Manchmal schließt sich durch den Spielplan ein Kreis. So wie im Fall des Syntainics MBC im am Dienstag anstehenden Auswärtsspiel in Bamberg. Weshalb das Duell so speziell ist, lesen Sie hier.