Auswärtsspiel des Syntainics MBC Darum ist die Party in Bamberg richtungsweisend für die Weißenfelser
Basketball-Bundesligist Syntainics MBC beendet das Jahr auswärts in Bamberg. Warum der Gegner wunderbare Erinnerungen weckt und die Partie aus finanzieller Sicht speziell ist.
30.12.2025, 10:00
Weissenfels/MZ. - Manchmal schließt sich durch den Spielplan ein Kreis. So wie im Fall des Syntainics MBC im am Dienstag anstehenden Auswärtsspiel in Bamberg. Weshalb das Duell so speziell ist, lesen Sie hier.