Kurdirektor berichtet von einem herausfordernden und erfolgreichen Geschäftsjahr, das jetzt zu Ende geht. Physiotherapeutinnen aus Kolumbien arbeiten seit Kurzem in Bad Schmiedeberg.

Kurdirektor Deddo Lehmann am Pavillon des historischen Kurhauses, der in diesem Jahr neu gestrichen worden ist.

Bad Schmiedeberg/MZ. - So kurz vor dem Jahresende steht fest: Die Eisenmoorbad Kur GmbH kann auf ein positives Ergebnis für 2025 verweisen: „Das Jahr“, bilanziert Geschäftsführer Deddo Lehmann, „war anspruchsvoll und erfolgreich.“ Dass Erfolg nicht in den Schoß falle und nicht auf Dauer gepachtet sei, fügt er hinzu. Damit es gut laufe, müsse eine Menge getan werden: „Hinter Ruhe und Beständigkeit verbirgt sich ein geschäftiges Treiben.“