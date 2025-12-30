Christina Buchheim kritisiert: „Mitglieder des Stadtrates haben aus sachfremden Erwägungen die Beschlussfassung abgelehnt.“

Dieser Speicher von Köthen Energie in der Lelitzer Straße fasst 100 Kubikmeter Wasser (100.000 Liter) und dient als Pufferspeicher für das Fernwärmenetz im Wohngebiet Rüsternbreite.

Köthen/MZ. - Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) hat am 22. Dezember formell Widerspruch eingelegt gegen die am 9. Dezember vom Stadtrat abgelehnte „Kommunale Wärmeplanung“. Zwölf Ratsmitglieder hatten für den Plan gestimmt, 15 dagegen, ein Ratsmitglied hatte sich enthalten (die MZ berichtete).