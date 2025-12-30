Nach Ablehnung im Stadtrat Warum Köthens Oberbürgermeisterin dem Nein zur „Kommunalen Wärmeplanung“ widerspricht
Christina Buchheim kritisiert: „Mitglieder des Stadtrates haben aus sachfremden Erwägungen die Beschlussfassung abgelehnt.“
30.12.2025, 08:00
Köthen/MZ. - Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) hat am 22. Dezember formell Widerspruch eingelegt gegen die am 9. Dezember vom Stadtrat abgelehnte „Kommunale Wärmeplanung“. Zwölf Ratsmitglieder hatten für den Plan gestimmt, 15 dagegen, ein Ratsmitglied hatte sich enthalten (die MZ berichtete).