Nach Ablehnung im Stadtrat Warum Köthens Oberbürgermeisterin dem Nein zur „Kommunalen Wärmeplanung“ widerspricht

Christina Buchheim kritisiert: „Mitglieder des Stadtrates haben aus sachfremden Erwägungen die Beschlussfassung abgelehnt.“

Von Wolfram Schlaikier 30.12.2025, 08:00
Dieser Speicher von Köthen Energie in der Lelitzer Straße fasst 100 Kubikmeter Wasser (100.000 Liter) und dient als Pufferspeicher für das Fernwärmenetz im Wohngebiet Rüsternbreite. (Foto: W. Schlaikier)

Köthen/MZ. - Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) hat am 22. Dezember formell Widerspruch eingelegt gegen die am 9. Dezember vom Stadtrat abgelehnte „Kommunale Wärmeplanung“. Zwölf Ratsmitglieder hatten für den Plan gestimmt, 15 dagegen, ein Ratsmitglied hatte sich enthalten (die MZ berichtete).