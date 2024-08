Wegen der auffälligen und gefährlichen Fahrweise im Bereich Querfurt verständigten Verkehrsteilnehmer am Freitagabend die Polizei.

Sangerhausen/MZ - Wegen der auffälligen und gefährlichen Fahrweise eines Pkw, der auf der Autobahn A 38 im Bereich Querfurt mehrere Fahrspuren benutzte, verständigten Verkehrsteilnehmer am Freitagabend die Polizei. An der Anschlussstelle Sangerhausen West konnte das beschriebene Fahrzeug gegen 23.45 Uhr kontrolliert werden. Nachdem ein Test beim Fahrzeugführer 1,07 Promille Atemalkohol ergab, wurde diesem in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt, war von der Polizei zu erfahren.