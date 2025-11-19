weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Bester in seinem Ausbildungsberuf: Bestnote für Michel Müller als Verfahrensmechaniker

Die Ausbildung im Bereich Verfahrensmechanik Stein- und Erdenindustrie hat der 22-Jährige sehr gut abgeschlossen – auch zur Freude seiner Ausbilder bei der Firma Knauf. Nun studiert er.

Von Helga Koch 19.11.2025, 18:30
Ist ausgezeichnet worden: Michel Müller
Ist ausgezeichnet worden: Michel Müller Foto: Uwe Köhn/IHK Halle-Dessau

Rottleberode/MZ. - Michel Müller aus Schwenda (Mansfeld-Südharz) hat allen Grund, stolz zu sein. Seine dreijährige Ausbildung zum Verfahrensmechaniker in der Stein- und Erdenindustrie hat er bei der Firma Knauf in Rottleberode absolviert und sehr gut abgeschlossen.