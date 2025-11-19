Die Ausbildung im Bereich Verfahrensmechanik Stein- und Erdenindustrie hat der 22-Jährige sehr gut abgeschlossen – auch zur Freude seiner Ausbilder bei der Firma Knauf. Nun studiert er.

Rottleberode/MZ. - Michel Müller aus Schwenda (Mansfeld-Südharz) hat allen Grund, stolz zu sein. Seine dreijährige Ausbildung zum Verfahrensmechaniker in der Stein- und Erdenindustrie hat er bei der Firma Knauf in Rottleberode absolviert und sehr gut abgeschlossen.