Hohlstedt/MZ - Zweimal kurz den Schalter rumgedreht, schon springen die beiden Pumpen im Brunnenhäuschen in Hohlstedt an. Früher wurde hier Wasser aus dem Brunnen 23 für die Sangerhäuser gefördert. Jetzt strömt Fernwasser aus der Rappbodetalsperre in entgegengesetzter Richtung durch die Leitung, weiter bis nach Roßla.

„Der Brunnen war seit Jahren stillgelegt, weil die Wasserqualität nicht gut war“, sagt Matthias Spitzbarth, der beim Wasserverband Südharz den Bereich Technik und Betrieb kommissarisch leitet. Der Brunnen ist zurück- und das Brunnenhäuschen umgebaut worden, ausgestattet ist es mit moderner Technik, die von außerhalb gesteuert und überwacht wird.

Wasser aus dem Harz gelangt nun nach Roßla

400 bis 500 Kubikmeter Wasser aus dem Harz können nun täglich in den Hochbehälter nach Roßla gepumpt werden, um Bennungen, Roßla, Dittichenrode und Wickerode zu versorgen. Davon profitieren schon jetztmehr als 3.200 Einwohner in den vier Orten.

Später, sagt Geschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp, sollen auch Questenberg und Agnesdorf von Wickerode aus mit angeschlossen werden. Wann, lässt sie offen; es werde aber noch eine ganze Weile dauern, bis es soweit ist.

Fernwasser gebe es mittlerweile also in Allstedt, Sangerhausen, der Goldenen Aue und in Südharz, sagt sie: „Über die Hälfte der Bürger im Verbandsgebiet wird damit versorgt.“ Mit dem Wasserwechsel erfüllt der Verband die Forderung, spätestens ab dem 30. Juni 2023 den gesetzlichen Grenzwert von 250 Milligramm Sulfat pro Liter einzuhalten; so verlangt es das Gesundheitsamt des Landkreises seit Mai 2013.

Die bisher darüberliegenden Sulfatwerte seien geogen bedingt gewesen und auf den Gipskarst zurückzuführen, erläutert Parnieske-Pasterkamp. Nach langem Abwägen habe sich der Verband damals entschieden, Fernwasser zu nutzen, statt weiter Brunnenwasser zu fördern und aufwendig aufzubereiten.

Aufwendiges Plangenehmigungsverfahren

Zuerst kam Allstedt ans Fernwassernetz, dann Sangerhausen, nun ein Teil der Gemeinde Südharz. „Baubeginn für die Leitung war im Juni 2022“, sagt Spitzbarth. Der Bau des rund fünf Kilometer langen Abschnitts von Hohlstedt nach Roßla habe rund 2,3 Millionen Euro gekostet, davon habe das Land Sachsen-Anhalt über 1,2 Millionen Euro beigesteuert.

Weil ein aufwendiges Plangenehmigungsverfahren nötig war, mussten 56 Träger öffentlicher Belange angehört und ebenso viele Grundstücksfragen geklärt werden. Vier Gewässer und zwei Straßen waren zu queren. „Der Antrag für das Genehmigungsverfahren hat sechs Ordner umfasst“, sagt Spitzbarth. Und das, sagt jemand schmunzelnd, im Zeitalter der Digitalisierung ...

Namens der Gemeinde Südharz bedankt sich der stellvertretende Bürgermeister Lars Wiechert beim Wasserverband und allen Beteiligten für die schnelle Umsetzung: „Viele Bürger freuen sich.“ Denn das häufige Entkalken von Kaffee- oder Waschmaschinen ist nunmehr Geschichte, und sie können Shampoo oder Waschmittel sparsamer dosieren.