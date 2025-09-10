Niederröblingen/MZ. - Der Batteriegroßspeicher, den das Unternehmen Kronos Solar in der Gemarkung Niederröblingen nahe der A38 plant, hat die erste Hürde im Allstedter Stadtrat genommen. Das Gremium beschloss ohne weitere Diskussion einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans, der Voraussetzung für die Baugenehmigung ist. Jetzt werden alle Träger öffentlicher Belange zu dem Vorhaben gehört.

Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung stand dann noch der Abschluss eines Nutzungs- und Reservierungsvertrags für die Errichtung und den Betrieb des Batteriespeichers und eines Umspannwerks auf der Tagesordnung. Denn das Gelände, auf dem der Speicher gebaut werden soll, gehört der Stadt Allstedt.

Baupläne bei Allstedt: Wie das Geschäft mit den Batteriespeichern läuft

Die Kosten für das gesamte Planverfahren übernimmt Kronos. Der geplante Batteriespeicher steht im Zusammenhang mit einem rund 100 Hektar großen Solarpark nahe der Schachtanlage Niederröblingen. In Zeiten, in denen mehr Strom produziert wird, als im Netz gefragt ist, soll er dort eingespeichert und erst später verkauft werden. Gespeichert werden kann aber auch Strom aus anderen Photovoltaik- und Windkraftanlagen, der in Zeiten der Überproduktion sehr günstig eingekauft und bei größerer Nachfrage zu höheren Preisen wieder verkauft werden soll.

Kronos Solar plant auf einem 3,6 Hektar großen Gelände einen Batteriegroßspeicher mit rund 40 Megawatt Leistung und einer Speicherkapazität von rund 160 Megawattstunden. Damit würde die Anlage schon zu den größeren gehören. Der bislang größte Speicher, der in Deutschland bereits am Netz ist, steht in Schleswig-Holstein und hat eine Kapazität von 238 Megawattstunden. Noch größere sind aber schon im Bau. In der Anlage bei Niederröblingen werden sich die Batterien in maximal vier Meter hohen aneinander gereihten Containerbauten befinden. Das Gelände soll zu maximal 80 Prozent überbaut werden.