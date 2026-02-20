Ab dem 23. Februar werden auf der A38 zwischen Rastplatz Rohnetal und Querfurt in beiden Fahrtrichtungen zeitweise Spuren gesperrt.

Allstedt/MZ. - Pendler müssen in der kommenden Woche mit Einschränkungen auf der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Saalekreis rechnen. Wie die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, sind Arbeiten im Abschnitt zwischen dem Rastplatz „Rohnetal“ bei Allstedt und der Anschlussstelle Querfurt geplant.

Arbeiten an der A38: Spuren in beiden Fahrtrichtungen sind betroffen

Zu Verkehrseinschränkungen wird es demnach in beiden Fahrtrichtungen kommen. Ab Montag, dem 23. Februar, zirka 9 Uhr, werden zeitweise Spuren der Autobahn gesperrt und Geschwindigkeitsbegrenzungen eingerichtet, teilt Theresa Looke von der Autobahn GmbH mit. Grund sind vorbereitende Maßnahmen für eine kommende Erhaltungsmaßnahme in diesem Bereich.

Die Vorbereitungen sollen bis zum Freitag, 27. Februar, gegen 13 Uhr abgeschlossen sein. In Kürze will die Autobahn GmbH dann Details zu der geplanten Baumaßnahme bekanntgeben. Autofahrer werden gebeten, in diesem Bereich besonders vorausschauend zu fahren, um die Arbeiter an der Strecke nicht zu gefährden.

Für die A38 in Fahrtrichtung Göttingen kündigt Looke unterdessen ab Montag gegen 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leuna und Merseburg-Süd ebenfalls Verkehrseinschränkungen an. Die werden dann ab Dienstag, den 24. Februar, bis zur Anschlussstelle Bad Lauchstädt ausgeweitet und sollen bis zum 5. März gegen 17 Uhr andauern. Dort werden für eine Fahrbahninstandsetzung Spuren gesperrt und Geschwindigkeitsbegrenzungen eingerichtet.