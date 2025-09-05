Auf Facebook macht eine Nachricht über ein angeblich in Sangerhausen gekidnapptes sechsjähriges Mädchen die Runde. Warum die Polizei davor warnt, solche Meldungen zu teilen.

So sieht das Bild aus, das derzeit die Runde macht.

Sangerhausen/MZ. - Die angeblichen Opfer heißen „Mia Müller“, „Mia Weber“ oder „Clara Schulz“. Auf Facebook machen Meldungen über mutmaßliche Kindesentführungen in verschiedenen Städten die Runde. In Sangerhausen soll die sechsjährige Mia Müller verschwunden sein. „Die ganze Stadt ist auf der Suche nach ihr, die Fahndung nach dem Entführer läuft. Tragisches Video!“, heißt es in der Unterzeile des Bildes, das in dem sozialen Netzwerk zu sehen ist.