Ein buntes Kirmesprogramm mit Erbsbär und Schaustellern erwartet die Besucher auf dem Festplatz in Kelbra.

Auch in diesem Jahr können sich die Kinder auf dem Kirmesplatz in der Breiten Straße in Kelbra die Karussells freuen.

Kelbra - Ab Donnerstag, 23. Oktober, wird in Kelbra Kirmes gefeiert. Dank der 1895 erfolgten Eingemeindung des selbstständigen Dorfes Altendorf in die Stadtmauern von Kelbra gibt es hier das Fest. Der Festplatz befindet sich in der Breiten Straße, welche am westlichen Ende an die kleine romanische Sankt-Martini-Kirche trifft, deren Kirchweihe jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende gefeiert wird. Organisiert wird es von den Mitgliedern des Kirmesvereins, den Schaustellern in Zusammenarbeit mit der Stadt Kelbra.