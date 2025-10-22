Freizeitangebot im Welterbe Zwei Platten, viele Fragen: Warum Tischtennisprojekt im Wordgarten Quedlinburg noch nicht umgesetzt ist
Im Wordgarten in Quedlinburg soll bald gespielt werden – und zwar mit Schläger und Ball: Zwei wetterfeste Tischtennisplatten sollen aufgestellt werden. Warum das noch nicht erfolgt ist, und wann mit ihnen gerechnet werden kann.
22.10.2025, 15:30
Quedlinburg/MZ. - Das Freizeitangebot im Wordgarten in Quedlinburg soll erweitert werden: Aufgestellt werden sollen hier zwei wetterfeste Tischtennisplatten.