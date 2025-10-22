Wittenberg/MZ. - Eine Jugendliche hat laut Polizei zwei kleinere Brände auf dem Wittenberger Arsenalplatz entfacht. Am Dienstag wurden zwischen 23 und 24 Uhr auf dem Arsenalplatz zwei Brände gemeldet. Die Polizeibeamten konnten den Brand einer vollen Mülltüte und eines Müllkübels selbstständig löschen. Als Täterin wurde ein 14-jähriges Mädchen aus Wittenberg ermittelt. Gegen die Jugendliche wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihre Erziehungsberechtigten wurden involviert.