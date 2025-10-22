Mit dem symbolischen ersten Spatenstich kann in Wetterzeube endlich Hochwasserschutz aufgebaut werden. Viele Jahre hat die Gemeinde auf diesen Augenblick gewartet.

Hochwasser-Schutz für Wetterzeube: Was jetzt endlich an der Weißen Elster passiert

Wetterzeube/MZ. - Frank Jacob (Die Linke) wollte eigentlich nicht mehr „Nachtreten“, wie er selber sagte. Doch zum ersten Spatenstich am Wehr der Weißen Elster in Wetterzeube bedankte sich der Bürgermeister vielsagend beim Landesverwaltungsamt, „das so lange durchgehalten hatte, obwohl die rechtlichen und gesetzlichen Forderungen immer größer wurden“.