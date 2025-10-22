weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Jahre nach der Flut Hochwasser-Schutz für Wetterzeube: Was jetzt endlich an der Weißen Elster passiert

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich kann in Wetterzeube endlich Hochwasserschutz aufgebaut werden. Viele Jahre hat die Gemeinde auf diesen Augenblick gewartet.

Von Matthias Voss 22.10.2025, 16:56
Spatenstich am Wehr in Wetterzeube
Spatenstich am Wehr in Wetterzeube (Foto: René Weimer)

Wetterzeube/MZ. - Frank Jacob (Die Linke) wollte eigentlich nicht mehr „Nachtreten“, wie er selber sagte. Doch zum ersten Spatenstich am Wehr der Weißen Elster in Wetterzeube bedankte sich der Bürgermeister vielsagend beim Landesverwaltungsamt, „das so lange durchgehalten hatte, obwohl die rechtlichen und gesetzlichen Forderungen immer größer wurden“.