weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Saale-Unstrut-Winzerin bei DLG-Wettbewerb geehrt: Nicht mehr nur „Tochter von...“: Wie Lisa Weineck vom Weingut Deckert unter beste deutsche Jungwinzer vorstieß

Saale-Unstrut-Winzerin bei DLG-Wettbewerb geehrt Nicht mehr nur „Tochter von...“: Wie Lisa Weineck vom Weingut Deckert unter beste deutsche Jungwinzer vorstieß

34-jährige Kellermeisterin vom Familienweingut Deckert in Freyburg belegt im Wettbewerb „Jungwinzer des Jahres“ starken dritten Rang. Warum sie eine vordere Platzierung eigentlich schon abgehakt hatte.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 22.10.2025, 17:37
Lisa Weineck (M.) bekommt die Ehrenurkunde überreicht.
Lisa Weineck (M.) bekommt die Ehrenurkunde überreicht. (Foto: Kim Le Thanh)

Düsseldorf/Freyburg - „Es ist Wahnsinn; ich hatte gar nicht damit gerechnet!“ Die Worte von Lisa Weineck vom Weingut Deckert in Freyburg, die soeben einen sensationellen dritten Rang im Wettbewerb um Deutschlands „Jungwinzer des Jahres“ belegt hat, sind dabei mehr als die übliche Floskel, sondern haben einen wahren Kern – und zwar einen höchst kuriosen.