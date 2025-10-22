34-jährige Kellermeisterin vom Familienweingut Deckert in Freyburg belegt im Wettbewerb „Jungwinzer des Jahres“ starken dritten Rang. Warum sie eine vordere Platzierung eigentlich schon abgehakt hatte.

Nicht mehr nur „Tochter von...“: Wie Lisa Weineck vom Weingut Deckert unter beste deutsche Jungwinzer vorstieß

Düsseldorf/Freyburg - „Es ist Wahnsinn; ich hatte gar nicht damit gerechnet!“ Die Worte von Lisa Weineck vom Weingut Deckert in Freyburg, die soeben einen sensationellen dritten Rang im Wettbewerb um Deutschlands „Jungwinzer des Jahres“ belegt hat, sind dabei mehr als die übliche Floskel, sondern haben einen wahren Kern – und zwar einen höchst kuriosen.