Polizei wird zur Straße zwischen Karsdorf und Burgscheidungen gerufen. Passant hatte eine Ölspur gemeldet. Der Verursacher kann schnell ermittelt werden.

Die Polizei wurde am Dienstagabend zur Straße zwischen Karsdorf und Burgscheidungen gerufen, wo ein Passant eine Ölspur entdeckt hatte.

Karsdorf/Burgscheidungen/tra - Am späten Dienstagabend sind Polizeibeamte zur Verbindungsstraße zwischen Karsdorf und Burgscheidungen ausgerückt. Ein Passant hatte per Notruf eine Ölspur gemeldet. Tatsächlich wurden Betriebsmittel auf der Fahrbahn festgestellt; die Polizei sicherte die Strecke ab.

Feuer- und Ölwehr beseitigten anschließend die Fremdstoffe auf einer Länge von etwa drei Kilometern. Wie die Polizei berichtet, konnte auch der Verursacher ermittelt werden. Infolge eines technischen Defekts waren die Flüssigkeiten aus einem Linienbus ausgetreten.