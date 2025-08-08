Historische Schriften, die mehrere 100 Jahre alt sind, waren dem Verfall preisgegeben. Bis sie nun in einer Hau-Ruck-Aktion geborgen und gesichert wurden.

Allstedter retten Schatz: Wo er hingekommen ist und was nun wird

Der Kirchenälteste von Allstedt, Dirk Opitz, hat selbst mit zugepackt.

Allstedt/MZ. - In der Allstedter Johanniskirche waren mehr als 1.000 Kirchenbücher, Bibeln und historische Schriften aus mehreren Jahrhunderten in Gefahr. Schädlinge fraßen sich gnadenlos durch die altehrwürdigen Schriften, die älteste Bibel stammt wohl aus dem Jahr 1470, vernichteten wertvolle Leder-Einbände, fraßen sich von Buchstabe zu Buchstabe. Dunkle Flecken, an den Rändern sind die Buchblätter schon bedenklich ausgefranst. Schädlinge greifen hölzerne Buchdeckel an und machen auch vor den Ledereinbänden nicht halt.