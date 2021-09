Allstedt startet die Vorbereitung auf das 500-jährige Bauernkriegsjubiläum

Allstedt/MZ - Auf Landesebene steckt man noch in der Abstimmung für einen gemeinsamen Projektantrag auf 15 Millionen Euro Fördermittel vom Bund für das 500-jährige Bauernkriegsjubiläum. In Allstedt geht es unterdessen schon an die praktische Vorbereitung. Für den 28. September haben Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) und Museumsleiter Adrian Hartke die Vereinsvorsitzenden und alle weiteren interessierten Einwohner zu einer Projektauftaktveranstaltung in die Hofstube von Burg und Schloss Allstedt eingeladen.

In dieser Runde wolle man das Allstedter Konzept für die Jubiläumsjahre 2023 bis 2025 besprechen und die Bürger um ihre Mitarbeit bitten, heißt es in der Einladung, die im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Weil die Zahl der Plätze coronabedingt kleiner ist, bittet man um Voranmeldung. Allstedt will schon 2023 in die Jubiläumsfeierlichkeiten einsteigen. 1523 war das Jahr, in dem Thomas Müntzer die Stelle als Stadtpfarrer in Allstedt antrat, Hier reformierte er den Gottesdienst.

„Aufbruch in die Moderne - 500 Jahre Fürstenpredigt“

Als erster Pfarrer überhaupt predigte er auf deutsch und nicht mit dem Rücken zur Gemeinde, sondern ihr zugewandt. Im Juli 2024 steht dann das Jubiläum der Fürstenpredigt an, die Hartke als einen Markstein für die Entwicklung demokratischer Grundrechte bezeichnet, weil sie die ohnmächtige Unterordnung des gemeinen Mannes unter die Obrigkeit in Frage stellte. 2025 folgt schließlich das 500. Jubiläum des Bauernkriegs in Mitteldeutschland, der mit der Schlacht bei Bad Frankenhausen sein blutiges Ende fand.

Im Kulturausschuss des Landtags hatten die Allstedter schon vor einem Jahr ihr Konzept vorgestellt. Kern ist eine Sonderausstellung auf Burg & Schloss von Frühjahr 2024 bis Herbst 2025 mit dem Titel: „Aufbruch in die Moderne - 500 Jahre Fürstenpredigt“. Weitere Ideen sind ein Theaterprojekt, das sich mit dem Freiheitsgedanken beschäftigt. Auch ein großer historischer Festumzug ist geplant.