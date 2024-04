Einladung in den Stadtpark Dessau - Pflanzenmarkt am Brunnen eröffnet neue Gartensaison

Dessau/MZ. - Wenn das kein Pakt mit Petrus ist, den der Stadtverband der Gartenfreunde geschlossen hat: Pünktlich zum Pflanzen- und Gartenmarkt am Samstag klettern die Temperaturen wieder auf die 20 Grad-Marke und wird Klärchen ihr Bestes geben.

Es ist der 14. Markt, zu dem der Stadtverband in diesem Jahr an den Stadtparkbrunnen einlädt. „Nach anfänglichen Differenzen mit der Verwaltung kann er nun wie gewohnt stattfinden“, spielt der Verbandsvorsitzende Joachim Ullrich auf Ärger an, den es gab.

15 Gartenvereine sind beim Dessauer Pflanzen- und Gartenmarkt dabei

In der Tradition der Veranstaltung werden auch 2024 Gartenvereine mit einem Pflanzenangebot aus ihren Anlagen dabei sein und diese für die Vereinskasse zum Kauf anbieten. Doch nicht nur das sei Anliegen der Veranstaltung, betont Ullrich. „Wir wollen Interesse am Kleingarten wecken bei den Dessau-Roßlauern. Und das funktioniert ja bekanntlich am besten im persönlichen Austausch.“ 15 Gartenvereine sind am Samstag vor Ort. Frei Gärten, so Ullrich, gibt es in jedem der Vereine.

Mit einem großen Pflanzenangebot sind außerdem die Gärtnerei Matthey aus Waldersee sowie eine aus Elsnigk vor Ort, die Firma AgriCo aus Lindau bietet Spargel an. Für das leibliche Wohl sorgen die Gartenfreunde mit einem großen Kuchenbasar sowie die Wörlitzer Brauerei mit Gegrilltem.

Die kleinen Marktbesucher können sich die Bummelzeit der Eltern am Bastel- und Spielstand vertreiben, der ebenfalls von Gartenfreunden angeboten wird. Oberbürgermeister Robert Reck wird den Markt um 9 Uhr eröffnen, der bis gegen 13 Uhr zum Bummeln, Schlemmen und Fachsimpeln einlädt.