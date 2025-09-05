Warum sich auf den vorgesehenen Grundstücken später trotzdem Windräder drehen könnten.

Allstedt/MZ. - Wende in der Diskussion um die Meldung von Windvorrangflächen durch die Einheitsgemeinde Allstedt: Die wird nun gar keine weiteren Flächen an die Regionale Planungsgemeinschaft Harz (REP) melden. Der Allstedter Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung bei nur einer Enthaltung eindeutig gegen die Meldung einer knapp 56 Hektar großen Fläche zwischen Mittelhausen, Holdenstedt und Liedersdorf als Windvorranggebiet entschieden.