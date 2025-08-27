Welche überprüften Teilflächen als Vorranggebiet schon aus dem Rennen sind und wie es mit dem Rest weitergeht.

Bietet Allstedt den Regionalplanern Vorrangflächen für Windkraft an?

27 Windräder stehen schon zwischen Mittelhausen und Holdenstedt.

Allstedt/MZ - Soll Allstedt der Regionalen Planungsgemeinschaft (REP) Harz mögliche Vorrangflächen für den Bau von Windkraftanlagen melden? Das muss der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Montag entscheiden. Die Einheitsgemeinde hatte zwei Flächen durch die REP überprüfen lassen, um zu klären, ob sie überhaupt als Windvorranggebiete in Frage kommen. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor.