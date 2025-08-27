weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Energie: Warmes Jahr und steigende Kosten drücken Ergebnis der Stadtwerke Aschersleben

Obwohl die Stadtwerke Aschersleben 2024 einen Überschuss von 662.000 Euro erzielen, liegt das Ergebnis weit unter den Erwartungen. Hauptursachen: ein ungewöhnlich warmes Jahr und höhere Ausgaben.

Von Kerstin Beier 27.08.2025, 12:30
Die Stadtwerke verbuchen einen Überschuss, der ist aber deutlich geringer als erwartet.
Die Stadtwerke verbuchen einen Überschuss, der ist aber deutlich geringer als erwartet. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/mz. - Ein Plus von mehr als 662.000 Euro verbuchen die Stadtwerke Aschersleben im Jahr 2024. Das geht aus dem geprüften Jahresabschluss des Ascherslebener Tochterunternehmens hervor, der aktuell von den Stadträten beschlossen werden muss.