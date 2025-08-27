Obwohl die Stadtwerke Aschersleben 2024 einen Überschuss von 662.000 Euro erzielen, liegt das Ergebnis weit unter den Erwartungen. Hauptursachen: ein ungewöhnlich warmes Jahr und höhere Ausgaben.

Aschersleben/mz. - Ein Plus von mehr als 662.000 Euro verbuchen die Stadtwerke Aschersleben im Jahr 2024. Das geht aus dem geprüften Jahresabschluss des Ascherslebener Tochterunternehmens hervor, der aktuell von den Stadträten beschlossen werden muss.