Der Verein Wacker Wallhausen investiert 153.000 Euro und viel Kraft in die neue Kegelbahn. Den ersten Wettkampf gewinnt zwar Holdenstedt, aber der Bahnrekord bleibt erst mal bei Wacker.

Alle Neune nun auf neuer Kegelbahn in Wallhausen

Symbolischer Banddurchschnitt für die neue Kegelbahn im Sportlerheim des SV Wacker Wallhausen.

Wallhausen/MZ. - Die Freude der Kegler von Wacker Wallhausen über die neue Kegelbahn erhielt einen Tag nach der Einweihung einen kleinen Dämpfer. Denn am ersten Wettkampf in der Landesliga Staffel 2 fielen für die Mannschaft aus Holdenstedt mehr Kegel.