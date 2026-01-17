weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neujahrskonzert in der Kreismusikschule: Wie der Konzertsaal zu einem neuen zweiteiligen Bild mit dem Bernburger Schloss gekommen ist

Von ruhig und gefühlvoll bis hin zu schnell und beschwingt: Das hatte das musikalische Programm zu bieten

Von Susanne Schlaikier 17.01.2026, 07:00
Franz Jänicke spielt auf der Gitarre ein Andantino
Bernburg/MZ. - Freude, schöner Götterfunken! Wie könnte ein Jahr schöner und fröhlicher beginnen, als mit Beethovens „Ode an die Freude“, noch dazu, wenn das Publikum mitsingt? So war es zum Neujahrskonzert am Mittwoch in der Kreismusikschule Béla Bartók in Bernburg, zu dem der Förderverein eingeladen hatte, zu erleben.