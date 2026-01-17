Traumziel in der Ferne Wie ein Paar aus Halle mit „House Sitting“ und Camper Neuseeland kennenlernt

Zwei junge Hallenser haben ihren Job und ihre Wohnung gekündigt, um für Work and Travel nach Neuseeland zu gehen. Dort haben sie sich einen Transporter zum Camper umgebaut, leben aber auch in fremden Häusern. Wieso das in Neuseeland ganz normal ist und wie die beiden ihr erstes halbes Jahr in der Fremde fanden.