Der Vorharz-Ort Ditfurt wartet auf den Startschuss: Der neue Bahnsteig ist gebaut, aber noch nicht in Betrieb. Mit moderner Ausstattung und barrierefreiem Zugang wird der Haltepunkt in Quedlinburgs Nachbarort deutlich aufgewertet. Wann die neue Anlage freigegeben werden soll.

Der Bahnhaltepunkt Ditfurt im Vorharz hat einen neuen Bahnsteig bekommen. Er ist aber noch nicht freigegeben.

Ditfurt/MZ. - Ein neuer Bahnsteig des DB-Haltepunkts Ditfurt ist auf der anderen Seite der Gleise – auf ortszugewandter Seite – entstanden. Er ist zwar noch nicht in Betrieb genommen, wie es für das letzte Quartal 2025 geplant war, aber er nimmt Gestalt an.