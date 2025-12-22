weather starkbewoelkt
Kommunalpolitik AfD-Fraktion im Südharz-Gemeinderat mittlerweile halbiert - Wieso Frank Weidner ausgetreten ist

Frank Weidner gehörte als Parteiloser der AfD-Fraktion im Gemeinderat von Südharz an. Jetzt hat er sein Mandat niedergelegt.

Von Helga Koch 22.12.2025, 14:45
Im Gemeinderat Südharz hat sich seit der Wahl die Zahl der Fraktionsmitglieder von vier auf zwei halbiert. Foto: Carsten Koall/dpa

Südharz/MZ. - Es war nicht nur die letzte Südharz-Gemeinderatssitzung in diesem Jahr, sondern auch die letzte für Frank Weidner. Der Roßlaer, Jahrgang 1958, hat jetzt sein Mandat niedergelegt, er gehörte als Parteiloser der AfD-Fraktion an. Damit verbleiben im Gemeinderat einschließlich des Bürgermeisters nur noch 17 Mitglieder.