Kommunalpolitik AfD-Fraktion im Südharz-Gemeinderat mittlerweile halbiert - Wieso Frank Weidner ausgetreten ist
Frank Weidner gehörte als Parteiloser der AfD-Fraktion im Gemeinderat von Südharz an. Jetzt hat er sein Mandat niedergelegt.
22.12.2025, 14:45
Südharz/MZ. - Es war nicht nur die letzte Südharz-Gemeinderatssitzung in diesem Jahr, sondern auch die letzte für Frank Weidner. Der Roßlaer, Jahrgang 1958, hat jetzt sein Mandat niedergelegt, er gehörte als Parteiloser der AfD-Fraktion an. Damit verbleiben im Gemeinderat einschließlich des Bürgermeisters nur noch 17 Mitglieder.