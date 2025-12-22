Frank Weidner gehörte als Parteiloser der AfD-Fraktion im Gemeinderat von Südharz an. Jetzt hat er sein Mandat niedergelegt.

Im Gemeinderat Südharz hat sich seit der Wahl die Zahl der Fraktionsmitglieder von vier auf zwei halbiert.

Südharz/MZ. - Es war nicht nur die letzte Südharz-Gemeinderatssitzung in diesem Jahr, sondern auch die letzte für Frank Weidner. Der Roßlaer, Jahrgang 1958, hat jetzt sein Mandat niedergelegt, er gehörte als Parteiloser der AfD-Fraktion an. Damit verbleiben im Gemeinderat einschließlich des Bürgermeisters nur noch 17 Mitglieder.