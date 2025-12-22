In Schortewitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist es am Montag gegen 10 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen.

Schortewitz/MZ. - In Schortewitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist es am Montag, 22. Dezember, gegen 10 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen.

Beim Befahren der Zeundorfer Straße in Schortewitz hatte eine 68-jährige Frau mit ihrem Opel aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren, war nach links von ihrem Fahrstreifen abgekommen und frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Hyundai eines 78 Jahre alten Mannes geprallt.

An Hyundai entstand nach Angaben der Polizei Anhalt-Bitterfeld Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schadensumfang am Opel beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.