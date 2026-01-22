Ein 61‑Jähriger gab sich in zwei Kliniken als Professor aus und täuschte Personal und Ärzte. Jetzt sitzt er in U‑Haft – und die Ermittler stoßen auf Hinweise zu weiteren Taten.

61‑Jähriger gibt sich in Sangerhausen als angeblicher Professor aus – Ermittler stoßen auf Hinweise zu weiteren Klinikbetrügereien

Blick auf den Eingangsbereich der Sangerhäuser Helios-Klinik. Der 61-Jährige erschlich sich hier mit falschen Daten eine längere Behandlung.

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Ein falscher Professor (61), der über eine Woche lang eine medizinische Behandlung in der Sangerhäuser Heliosklinik erschlichen hatte, sitzt nun in U-Haft. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, hat am Mittwochnachmittag ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Eisleben dem Mann den Haftbefehl verkündet.