Eil
Behandlung erschlichen 61‑Jähriger gibt sich in Sangerhausen als angeblicher Professor aus – Ermittler stoßen auf Hinweise zu weiteren Klinikbetrügereien
Ein 61‑Jähriger gab sich in zwei Kliniken als Professor aus und täuschte Personal und Ärzte. Jetzt sitzt er in U‑Haft – und die Ermittler stoßen auf Hinweise zu weiteren Taten.
22.01.2026, 07:10
Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Ein falscher Professor (61), der über eine Woche lang eine medizinische Behandlung in der Sangerhäuser Heliosklinik erschlichen hatte, sitzt nun in U-Haft. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, hat am Mittwochnachmittag ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Eisleben dem Mann den Haftbefehl verkündet.