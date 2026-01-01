Die Spendenaktion des Sangerhäusers Michael Kunze für die Opfer der Unwetterkatastrophe in Nordsumatra zeigt Wirkung: Mehr als 4.400 Euro wurden gesammelt, erste Hilfsgüter sind verteilt. Nun bereitet der Helfer weitere Maßnahmen im Katastrophengebiet vor.

500 Hilfspakete verteilt – doch für den Sangerhäuser Helfer steht der nächste Schritt bevor

Eine Mutter mit Kind freut sich über die Spenden, die mithilfe der Aktion gesammelt wurden.

Sangerhausen/MZ. - Michael Kunze freut sich. Die private Hilfsaktion des Sangerhäusers für die Opfer der Unwetterkatastrophe im Norden der zu Indonesien gehörenden Insel Sumatra läuft erfolgreich. In den vergangenen Tagen ist die Spendensumme auch nach dem MZ-Bericht über die Aktion auf über 4.400 Euro gestiegen. Spender haben dabei teils bis zu 300 Euro an Einzelspenden überwiesen.