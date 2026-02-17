weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Brandschutz in Südharz: 44 Einsatzkräfte, 1.445 Stunden: Rottleberöder Feuerwehr zeigt beeindruckende Jahresleistung

Die Ortsfeuerwehr Rottleberode gehört mit 44 Einsatzkräften zu den schlagkräftigsten Wehren im Südharz. Worauf die Mitglieder besonders stolz sind.

Von Helga Koch 17.02.2026, 06:03
Mitglieder der Rottleberöder Ortsfeuerwehr haben 2025 verschiedenste Lehrgänge erfolgreich absolviert und wurden zur Jahreshauptversammlung geehrt.
Rottleberode/MZ. - Die Bilanz der Rottleberöder Ortsfeuerwehr spricht für sich: Sie ist 2025 zu 54 Einsätzen ausgerückt, davon 16-mal nach außerhalb, berichtete Wehrleiter Kristian Kutscher zur Jahreshauptversammlung. Es sei „ein ereignisreiches Jahr“ für die aktuell 44 Mitglieder der Einsatzabteilung gewesen.