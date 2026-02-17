Die Ortsfeuerwehr Rottleberode gehört mit 44 Einsatzkräften zu den schlagkräftigsten Wehren im Südharz. Worauf die Mitglieder besonders stolz sind.

Mitglieder der Rottleberöder Ortsfeuerwehr haben 2025 verschiedenste Lehrgänge erfolgreich absolviert und wurden zur Jahreshauptversammlung geehrt.

Rottleberode/MZ. - Die Bilanz der Rottleberöder Ortsfeuerwehr spricht für sich: Sie ist 2025 zu 54 Einsätzen ausgerückt, davon 16-mal nach außerhalb, berichtete Wehrleiter Kristian Kutscher zur Jahreshauptversammlung. Es sei „ein ereignisreiches Jahr“ für die aktuell 44 Mitglieder der Einsatzabteilung gewesen.