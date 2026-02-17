Brandschutz in Südharz 44 Einsatzkräfte, 1.445 Stunden: Rottleberöder Feuerwehr zeigt beeindruckende Jahresleistung
Die Ortsfeuerwehr Rottleberode gehört mit 44 Einsatzkräften zu den schlagkräftigsten Wehren im Südharz. Worauf die Mitglieder besonders stolz sind.
17.02.2026, 06:03
Rottleberode/MZ. - Die Bilanz der Rottleberöder Ortsfeuerwehr spricht für sich: Sie ist 2025 zu 54 Einsätzen ausgerückt, davon 16-mal nach außerhalb, berichtete Wehrleiter Kristian Kutscher zur Jahreshauptversammlung. Es sei „ein ereignisreiches Jahr“ für die aktuell 44 Mitglieder der Einsatzabteilung gewesen.