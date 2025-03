Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn 22-Jähriger verursacht schweren Unfall auf B 85 am Kyffhäuser

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Sonntagnachmittag in den 36 Kurven auf der B 85 zwischen Kelbra und dem Kyffhäuserdenkmal gegeben. In einer Kurve stießen zwei Motorräder frontal zusammen. Was bisher bekannt ist.