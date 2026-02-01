Zweifache Drogenfahrt in einer Nacht 18‑Jähriger in Allstedt und Blankenheim unter Drogeneinfluss gestoppt: Polizei verhindert erneute Weiterfahrt

Ein 18‑jähriger Fahranfänger ist in der Nacht zu Sonntag gleich zweimal innerhalb weniger Stunden unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos erwischt worden. Trotz eines ersten positiven Drogentests fuhr er erneut – mit weiteren Konsequenzen.