weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Zweifache Drogenfahrt in einer Nacht: 18‑Jähriger in Allstedt und Blankenheim unter Drogeneinfluss gestoppt: Polizei verhindert erneute Weiterfahrt

Eil
Mannschaftsbus des HFC in Frankfurt am Main angezündet und ausgebrannt
Mannschaftsbus des HFC in Frankfurt am Main angezündet und ausgebrannt

Zweifache Drogenfahrt in einer Nacht 18‑Jähriger in Allstedt und Blankenheim unter Drogeneinfluss gestoppt: Polizei verhindert erneute Weiterfahrt

Ein 18‑jähriger Fahranfänger ist in der Nacht zu Sonntag gleich zweimal innerhalb weniger Stunden unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos erwischt worden. Trotz eines ersten positiven Drogentests fuhr er erneut – mit weiteren Konsequenzen.

Von Frannk Schedwill 01.02.2026, 12:37
Gleich zweimal hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen 18-Jährigen erwischt, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr.
Gleich zweimal hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen 18-Jährigen erwischt, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr. (Symbolfoto: dpa)

Allstedt/Blankenheim/MZ. - In der Nacht zu Sonntag ist ein 18‑jähriger Fahranfänger gleich zweimal innerhalb weniger Stunden unter Drogeneinfluss am Steuer eines Pkw aufgefallen.