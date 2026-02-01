Roman bei Leipziger Buchmesse Vampire mit ADHS: Fantasy-Autorin Elisa Hampe lässt eigene Erfahrungen in neues Buch einfließen

Elisa Hampe hat ihre Jugend in Dessau verbracht, ist dort zur Schule gegangen. Warum sie wegen ihres „Andersseins“ gemobbt wurde und wie sie das in ihrem neuen Vampir-Roman „Van Basten - Blut und Freiheit“ verarbeitet hat.