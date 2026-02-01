Eil
Roman bei Leipziger Buchmesse Vampire mit ADHS: Fantasy-Autorin Elisa Hampe lässt eigene Erfahrungen in neues Buch einfließen
Elisa Hampe hat ihre Jugend in Dessau verbracht, ist dort zur Schule gegangen. Warum sie wegen ihres „Andersseins“ gemobbt wurde und wie sie das in ihrem neuen Vampir-Roman „Van Basten - Blut und Freiheit“ verarbeitet hat.
01.02.2026, 14:00
Dessau/MZ. - Sowohl in der Stadtbibliothek als auch bei Thalia in Dessau sei sie früher Stammgast gewesen, sagt Elisa Hampe. Die Autorin wird im März ihr zweites Fantasy-Buch „Van Basten – Blut und Freiheit“ auf der Leipziger Buchmesse präsentieren.