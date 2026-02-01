weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Elisa Hampe hat ihre Jugend in Dessau verbracht, ist dort zur Schule gegangen. Warum sie wegen ihres „Andersseins“ gemobbt wurde und wie sie das in ihrem neuen Vampir-Roman „Van Basten - Blut und Freiheit“ verarbeitet hat.

Von Sophia Seifert 01.02.2026, 14:00
Fantasy-Autorin Elisa Hampe alias "Aria Rauh" ist in Dessau aufgewachsen und wohnt jetzt in Halle.
Fantasy-Autorin Elisa Hampe alias "Aria Rauh" ist in Dessau aufgewachsen und wohnt jetzt in Halle. Foto: Elisa Hampe

Dessau/MZ. - Sowohl in der Stadtbibliothek als auch bei Thalia in Dessau sei sie früher Stammgast gewesen, sagt Elisa Hampe. Die Autorin wird im März ihr zweites Fantasy-Buch „Van Basten – Blut und Freiheit“ auf der Leipziger Buchmesse präsentieren.