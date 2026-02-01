Im Auftrag der Deutschen Zentrums Kulturgutverluste fahnden zwei Forscherinnen im Kreismuseum Bitterfeld nach beschlagnahmtem Besitz von Adligen und Republikflüchtigen. Wie sie vorgehen. Was das Ziel ist.

In Bitterfelds Kreismuseum lagern Schätze aus dubiosen Quellen - Duo macht Jagd nach verlorenen Schätzen

Das Poucher Schloss war bis 1945 Sitz der Adelsfamilie Solms. Während der Bodenreform verschwanden erste Teile der üppigen Ausstattung.

Bitterfeld/Mz. - Als im Mai 1945 der Krieg endete, ging im Kreis Bitterfeld nicht nur für überzeugte Nazis eine Welt unter. Landadel und Gutsbesitzer wurden von den neuen, roten Machthaber gleich mit auf die Schwarze Liste gesetzt. Die Folge: Neben ihren Ländereien, Schlössern und Gutshäusern verloren die betroffenen Familien auch das oft hunderte Jahre alte Interieur ihrer Immobilien.