Eine neue MZ-Serie widmet sich den Vereinen in Aschersleben und Seeland. Den Auftakt macht der Verschönerungsverein Aschersleben. Der feiert bald den 200. Jahrestag seiner Erstgründung. Bis heute wird mit viel bürgerlichem Engagement gearbeitet.

Vereine in der Region: Wie der Ascherslebener Verschönerungsverein der Stadt Gutes tun will

Der leider viel zu früh verstorbene Jürgen Heidenreich (vorn, 2.v.li.) hat den Förderverein für die Landesgartenschau (LAGA) gegründet und damit die Weichen für den heutigen Ascherslebener Verschönerungsverein gestellt.

Aschersleben/MZ - „Eine Stadt ist nur so schön, wie ihre Bürger sie machen!“. Diese grundsätzliche Aussage bringt das Anliegen des Ascherslebener Verschönerungsvereins auf den Punkt. Silvio Merkwitz, der heutige Vereinsvorsitzende, kann mit seinen Mitstreitern bis in das Jahr 1828 zurückblicken. Da fand in Aschersleben die Erstgründung eines Vereins statt, der sich damals schon um die Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt kümmerte. Erstgründung? Ja, denn es erfolgten später noch zwei Neustarts, einer davon im Jahr 1880. Von da an wurde der Name „Verschönerungsverein Aschersleben“ geführt.