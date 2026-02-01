Über Petersroda und Roitzsch soll es nach Sachsen gehen. Was hinter der Idee steckt und welche Akteure beteiligt sind.

Radweg von Bitterfeld und Sandersdorf-Brehna nach Delitzsch - Studie soll Möglichkeiten aufzeigen

Entspannt mit dem Rad aus dem Altkreis Bitterfeld in Richtung Sachsen: An dieser Vision arbeiten derzeit viele Akteure.

Sandersdorf/MZ. - Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat am Mittwochabend einer Studie für einen möglichen Radweg zwischen Bitterfeld-Wolfen und Delitzsch einstimmig zugestimmt. Dabei geht es nicht um einen sofortigen Bau, sondern zunächst um eine genaue Prüfung. In der Studie soll untersucht werden, ob und wo ein neuer Radweg sinnvoll und machbar wäre. Besonders betroffen wären dabei auch die Ortsteile Petersroda und Roitzsch, die durch eine neue Verbindung besser an das bestehende Radwegenetz angeschlossen werden könnten.