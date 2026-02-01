Zahna-Elster testet ein neues Konzept. Mit veränderten Öffnungszeiten sollen Kinder und Jugendliche künftig getrennte Zeitfenster in den Einrichtungen erhalten.

Zahna-Elster/MZ. - Ab dem 1. Februar soll ein neues Betreuungskonzept für die Jugendclubs der Stadt Zahna-Elster starten. Ziel ist es, den einzelnen Altersgruppen innerhalb der Einrichtungen eigene Zeiträume zu geben. Das bedeutet in erster Linie veränderte Öffnungszeiten.