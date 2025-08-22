Verkehr und Handel 13 neue Parkplätze - wo man ab nächster Woche in der Sangerhäuser Innenstadt kostenlos parken kann
Um Gewerbetreibenden und Kunden in Sangerhausen zu helfen, hat die Stadt 13 neue Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt ausgewiesen. Wo sich diese befinden.
22.08.2025, 11:45
Sangerhausen/MZ - Das dürfte Händler und Kunden in Sangerhausen gleichermaßen freuen. Bereits ab kommender Woche soll es in der Sangerhäuser Innenstadt 13 zusätzliche Kurzzeitparkplätze geben. Das gab die Stadtverwaltung am Freitag bekannt.