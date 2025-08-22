weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Verkehr und Handel: 13 neue Parkplätze - wo man ab nächster Woche in der Sangerhäuser Innenstadt kostenlos parken kann

Verkehr und Handel 13 neue Parkplätze - wo man ab nächster Woche in der Sangerhäuser Innenstadt kostenlos parken kann

Um Gewerbetreibenden und Kunden in Sangerhausen zu helfen, hat die Stadt 13 neue Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt ausgewiesen. Wo sich diese befinden.

Von Joel Stubert 22.08.2025, 11:45
In Sangerhausen kann man in der Innenstadt ab nächster Woche auf 13 Parkplätzen kostenlos sein Auto abstellen.
In Sangerhausen kann man in der Innenstadt ab nächster Woche auf 13 Parkplätzen kostenlos sein Auto abstellen. Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa

Sangerhausen/MZ - Das dürfte Händler und Kunden in Sangerhausen gleichermaßen freuen. Bereits ab kommender Woche soll es in der Sangerhäuser Innenstadt 13 zusätzliche Kurzzeitparkplätze geben. Das gab die Stadtverwaltung am Freitag bekannt.