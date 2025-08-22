Um Gewerbetreibenden und Kunden in Sangerhausen zu helfen, hat die Stadt 13 neue Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt ausgewiesen. Wo sich diese befinden.

13 neue Parkplätze - wo man ab nächster Woche in der Sangerhäuser Innenstadt kostenlos parken kann

In Sangerhausen kann man in der Innenstadt ab nächster Woche auf 13 Parkplätzen kostenlos sein Auto abstellen.

Sangerhausen/MZ - Das dürfte Händler und Kunden in Sangerhausen gleichermaßen freuen. Bereits ab kommender Woche soll es in der Sangerhäuser Innenstadt 13 zusätzliche Kurzzeitparkplätze geben. Das gab die Stadtverwaltung am Freitag bekannt.