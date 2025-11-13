Ambulante Pflege und Tagespflege Sina Werner Zwei Feiern zum Jubiläum: 15-jähriges Bestehen wird mit Tag der offenen Tür in Güntersberge begangen

An diesem Freitag, 14. November, findet in der Tagespflege in Güntersberge ein Tag der offenen Tür statt. Anlass ist ein besonderes Jubiläum: Vor 15 Jahren hat sich Sina Werner-Grzyb mit ihrem Pflegedienst selbstständig gemacht.