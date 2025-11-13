Ambulante Pflege und Tagespflege Sina Werner Zwei Feiern zum Jubiläum: 15-jähriges Bestehen wird mit Tag der offenen Tür in Güntersberge begangen
An diesem Freitag, 14. November, findet in der Tagespflege in Güntersberge ein Tag der offenen Tür statt. Anlass ist ein besonderes Jubiläum: Vor 15 Jahren hat sich Sina Werner-Grzyb mit ihrem Pflegedienst selbstständig gemacht.
13.11.2025, 18:18
Güntersberge/MZ. - Schon ein paar Tage liegt das eigentliche Jubiläum zurück. Am 1. November wurde bereits in Blankenburg gefeiert – taggenau 15 Jahre, nachdem „wir mit acht Mitarbeitern losgelaufen sind“, wie Sina Werner-Grzyb, die Geschäftsführerin, sagt.