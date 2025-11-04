Mit Eigeninitiative und Herzblut kümmern sich zwei Ballenstedter um die Pflege und Instandhaltung der Roseburg. Ein Förderverein soll gegründet werden, um die historische Parkanlage langfristig zu erhalten. Erste Veranstaltungen soll es im Advent geben.

Auf dem Gelände der Roseburg kann man mystische Figuren entdecken. Die historische Parkanlage soll wiederbelebt werden.

Rieder/MZ. - Enttäuschte Besucher der Roseburg machen ihrem Ärger Luft: Die Anlage sei „ziemlich heruntergekommen“, schreibt ein Nutzer auf der Online-Plattform TripAdvisor, „von Jahr zu Jahr verschlechtert sich der Zustand“, kommentiert ein anderer. Matthias Janssen und Benedict Lämmerhirt wollen, dass es wieder anders wird. Dass Menschen gern hierher kommen. Und die zwei Ballenstedter tun etwas dafür.