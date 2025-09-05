Eine ehemalige Wassermühle Zwischen den Städten in Quedlinburg, die illegal als Pension genutzt worden war, sollte jetzt bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer kommen. Hat sie einen neuen Eigentümer bekommen?

Das illegal als Pension genutzte Haus Zwischen den Städten 4a in Quedlinburg stand bei einer Zwangsversteigerung zum Verkauf.

Quedlinburg/MZ. - Punkt 9 Uhr ist es am Donnerstag, 4. September, im Amtsgericht Quedlinburg zur Zwangsversteigerung aufgerufen worden: das Haus Zwischen den Städten 4. Vor einigen Jahren illegal als Pension genutzt, hatten Gäste wiederholt bauliche Mängel und fehlende Hygiene kritisiert, war die Unterkunft in sozialen Medien sogar als „Horror-Pension“ bezeichnet worden. Hat das Haus, das sich im Zentrum Quedlinburgs befindet, Interesse gefunden?