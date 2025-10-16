Am südlichen Ortseingang von Warnstedt soll ein Supermarkt entstehen. Der Stadtrat Thale hat dafür Baufreiheit geschaffen.

Warnstedt/MZ/son. - Die Idee ist nicht neu, einen Supermarkt im Thalenser Ortsteil Warnstedt zu errichten. Nachdem sich einst ein Interessent für einen Einkaufsmarkt zurückgezogen hatte, wird es bei einem neuen Investor hingegen konkret: Der Bauantrag ist längst beim Harzlandkreis eingereicht, und der Stadtrat Thale hat Baufreiheit geschaffen.