Im Landkreis Harz wurden die maximalen Kosten fürs Wohnen herabgesetzt. Daraufhin regte sich Widerstand. Für einen ersten Fall, der publik gemacht wurde, fand sich zwar eine Lösung. Doch gibt es weitere Betroffene.

Fall ‚Annika‘ bringt Bewegung in Streit um Mietzuschuss im Harz– Aktivist hält an Klage fest

Im Landkreis Harz wurden die Beträge gesenkt, bis zu denen die Kosten der Unterkunft übernommen werden.

Landkreis Harz/MZ. - Die im Landkreis Harz im April in Kraft getretene „Richtlinie zur Feststellung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung“, wie sie exakt heißt, schlägt weiter hohe Wellen. Es hätten sich erneut Betroffene bei ihm gemeldet, sagt Julien Maurer.