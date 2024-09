Wirtschaft im Harz - Smart Fibres Solutions Superstoff der Zukunft: Welche Chancen Unternehmen aus Thale in Produktion von Vlies sieht

Vliesstoffe sind Multitalente. Was sie können, berichtet Claus Fochler von Smart Fibres Solutions in Thale. Das Unternehmen investiert in eine ganz neue Herstellungsmethode.