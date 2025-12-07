weather wolkig
  4. Grube Glasebach in Straßberg: Winterpause? Nicht für die Vereinsmitglieder! So sorgen sie für die Sicherheit der Museumsbesucher

Die Mitglieder des Montanvereins Ostharz, der sich erst kürzlich neu aufgestellt hat und für den Erhalt des Bergwerksmuseums Grube Glasebach in Straßberg einsetzt, haben straff zu tun. Nach einer Gebäudesanierung stehen unter Tage weitere Arbeiten an.

Von Susanne Thon 07.12.2025, 18:35
Uwe Köhn (r.) ist der neue erste Vorsitzende des Montanvereins, André Meyer (M.) der zweite und Museumsleiter Marco Runschke einer von zwei Stellvertretern. Im Hintergrund: das Gebäude mit der Fördermaschine. Wand und Dach wurden erneuert. Foto: Susanne Thon

Straßberg/MZ. - Für Besucher ist das Bergwerksmuseum Grube Glasebach in Straßberg seit Anfang November geschlossen. Winterpause bis einschließlich Januar. Für die Mitglieder des Montanvereins Ostharz bedeutet die Pause in der kalten Jahreszeit aber vor allem eins: sehr viel Arbeit.