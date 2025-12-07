Grube Glasebach in Straßberg Winterpause? Nicht für die Vereinsmitglieder! So sorgen sie für die Sicherheit der Museumsbesucher
Die Mitglieder des Montanvereins Ostharz, der sich erst kürzlich neu aufgestellt hat und für den Erhalt des Bergwerksmuseums Grube Glasebach in Straßberg einsetzt, haben straff zu tun. Nach einer Gebäudesanierung stehen unter Tage weitere Arbeiten an.
Straßberg/MZ. - Für Besucher ist das Bergwerksmuseum Grube Glasebach in Straßberg seit Anfang November geschlossen. Winterpause bis einschließlich Januar. Für die Mitglieder des Montanvereins Ostharz bedeutet die Pause in der kalten Jahreszeit aber vor allem eins: sehr viel Arbeit.