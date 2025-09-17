Der SV Stahl Thale lädt zum Rosstrappendownhill-Rennen ein und erwartet rund 200 Extrem-Radsportler. Was für die Zuschauer geboten wird.

Wenn Bikes durch die Luft fliegen – 200 Radsportler kommen zum Rosstrappendownhill nach Thale

Thale/MZ/son. - Das Rosstrappendownhill-Rennen in Thale ist nach wie vor ein beliebter Wettbewerb für Extrem-Radsportler: Knapp 190 Teilnehmer hätten sich für die diesjährige Auflage am 19. und 20. September bereits angemeldet, berichtet Michael Hesse. Und die Erfahrung zeige, dass es immer noch ein paar Nachzügler gebe: „Die 200 werden wir sicher erreichen“, so Hesse, der einer der Hauptorganisatoren des Events ist, um das sich die Abteilung Bodebike im SV Stahl Thale kümmert.