In Magdeburg ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Ein Auto war in der Markgrafenstraße in eine Straßenbahn gekracht.

Am Mittwoch ist es in Magdeburg zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Die Feuerwehr musste in der Folge einen eingeklemmten Autofahrer befreien.

Magdeburg. - Am Mittwochmittag ist es in der Markgrafenstraße in Magdeburg stadtauswärts gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stieß ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen.

Der Fahrer des Pkws wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die angerückte Feuerwehr habe ihn daraufhin über die rechte Fahrzeugseite gerettet und anschließend mit einer Trage stabilisiert.

Bei Zusammenstoß mit MVB-Straßenbahn in Magdeburg: Autofahrer leicht verletzt

Der Mann sei bei dem Unfall augenscheinlich nur leicht verletzt gewesen und noch vor Ort medizinisch versorgt worden. Anschließend habe die Feuerwehr ihn an den Rettungsdienst übergeben.

Laut der Polizei sei es durch den Unfall zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und einem Stau in der Markgrafenstraße gekommen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen ein.

Insgesamt waren 22 Kräfte der Berufsfeuerwehr Magdeburg, des Malteser Hilfsdiensts, der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie der Polizei im Einsatz.