Fahrbahnsanierung zwischen Harzgerode und Ballenstedt Wegen Bauarbeiten bei Mägdesprung: Autofahrern blüht Riesen-Umleitung

Die Bundesstraße 185 zwischen Harzgerode und Ballenstedt ist ab Dienstag gesperrt, zunächst in Richtung Alexisbad. Das ist aber nur der Anfang. Was alles gemacht wird, und was von der Umleitung Betroffene sagen.