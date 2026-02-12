Die Stadt Thale stellt sich wegen drastisch sinkender Schülerzahlen auf mögliche Grundschulschließungen ein. Mit der neuen Schulentwicklungsplanung will die Kommune zeigen, dass sie vorbereitet ist – und jungen Familien trotzdem eine verlässliche Perspektive bieten.

„Auf den Höhen“ ist eine von vier Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Thale. Die Zahl aller Schüler könnte sich bis 2036 halbieren.

Thale/MZ. - „Wir bereiten uns auf den Tag X vor“, fasst Heiko Marks (Bürgerliste) eine Beschlussvorlage zusammen, „wenn wir nicht mehr alle Grundschulen halten können.“ Die niedrige Zahl der Geburten in der Einheitsgemeinde Stadt Thale – die jüngst zur Entscheidung geführt hat, die Kita „Schwalbennest“ in Neinstedt zu schließen –, wird möglicherweise dazu führen, dass nach dem Grundschul-Außenstandort Friedrichsbrunn 2024 auch andere Standorte geschlossen werden könnten. Für den Fall der Fälle will man gerüstet sein.