Bildung im Harz Warum Thale einen Plan B für seine Grundschulen braucht
Die Stadt Thale stellt sich wegen drastisch sinkender Schülerzahlen auf mögliche Grundschulschließungen ein. Mit der neuen Schulentwicklungsplanung will die Kommune zeigen, dass sie vorbereitet ist – und jungen Familien trotzdem eine verlässliche Perspektive bieten.
Thale/MZ. - „Wir bereiten uns auf den Tag X vor“, fasst Heiko Marks (Bürgerliste) eine Beschlussvorlage zusammen, „wenn wir nicht mehr alle Grundschulen halten können.“ Die niedrige Zahl der Geburten in der Einheitsgemeinde Stadt Thale – die jüngst zur Entscheidung geführt hat, die Kita „Schwalbennest“ in Neinstedt zu schließen –, wird möglicherweise dazu führen, dass nach dem Grundschul-Außenstandort Friedrichsbrunn 2024 auch andere Standorte geschlossen werden könnten. Für den Fall der Fälle will man gerüstet sein.