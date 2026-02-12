Ob Rosen, Orchideen oder Topfpflanzen: Eine Jessener Floristin erklärt, worauf es beim Valentinsgruß ankommt und welche Geschenkideen länger Freude bereiten.

Topfpflanze statt Blumenstrauß als Liebesgruß zum Valentinstag. Floristin Bettina Schmager-Scheil ist Chefin vom Jessener „Blumeneck“.

Jessen/MZ. - Zum bald anstehenden Valentinstag am 14. Februar werden jedes Jahr große Mengen an Schnittblumen gekauft – und nach ein bis zwei Wochen, sobald sie verblüht sind, wieder weggeworfen. Auch wenn sie schön aussehen und zu den beliebtesten Valentinstagstraditionen gehören, sind die prachtvollen Sträuße leider alles andere als nachhaltig. Warum also nicht etwas verschenken, das umweltschonender ist und an dem die beschenkte Person länger Freude haben kann?